Attacke auf Journalisten bei FPÖ-Demo

Am Rande eine FPÖ-Kundgebung in Wien-Favoriten kam es zu Handgreiflichkeiten.

Nach dem Missbrauchsfall an einem zwölfjährigen Mädchen in Wien-Favoriten lud die FPÖ am Donnerstag zu einer Kundgebung am Keplerplatz. Unter dem Motto „Favoriten hat genug“ traten unter anderem Dominik Nepp und Maximilian Krauss als Redner auf.

Linke Gegen-Demonstranten versammelten sich in unmittelbarer Nähe und versuchten die FPÖ-Demo zu stören. Auf einem großen Banner war dabei zu lesen. "Kein Nazitreff in unserem Grätzl – Antifa in die Offensive".

Handgreiflichkeiten

Die Stimmung wurde immer aggressiver, am Rande der Versammlung wurden dann sogar Journalisten attackiert. Teilnehmer des rechtsextremen Spektrums gingen auf ein TV-Team los – es kam zu Handgreiflichkeiten und verbalen Beschimpfungen. Die Polizei konnte die Situation dann aber rasch deeskalieren.

Die Vorfälle beschäftigen bereits die Politik. Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer lädt am heutigen Freitag um 10 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Thema "FPÖ-Angriffe auf Medienfreiheit münden in Gewalt