Babler: Jetzt streikt sein Auto auch vor Würstelstand

Nicht die erste Panne für das Babler-Mobil, aber eine besonders ärgerliche passierte am Mittwoch in der Wiener Innenstadt.

Bablers Wohnmobil kutschierte ihn durch ganz Österreich - teils durch malerische Orte. Die Fotos davon zeigten dann aber beispielsweise den Wagen samt Babler-Team in einem Parkplatz auf dem düsteren Hinterhof, statt vor Sehenswürdigkeiten wie einem Schloss.

Auch in Wien blieb Bablers Wohnmobil schon im August hängen, jetzt ist es wieder passiert.

Panne vor dem Würstelstand

Das Babler-Mobil der Marke Fiat gab am Mittwoch ausgerechnet beim Schwarzenbergplatz – also mitten in der Innenstadt – den Geist auf.

Während sich der Pannendienst um das defekte Wohnmobil kümmerte, war Andreas Babler beim Würstelstand "Zum scharfen Rene" bei einem Wahlkampf-Auftritt.

Wagen musste in Werkstatt abgeschleppt werden

Leider war der Wagen überhaupt nicht mehr flott zu bekommen, der Pannenservice konnte nichts ausrichten. Er musste in die Werkstatt abgeschleppt werden.

Ein Unterstützer hat Andreas Babler nach dem Termin mit seinem Auto abgeholt und mitgenommen.

"Etwas peinlich", munkeln böse Stimmen bereits im Netz, "wenn nichts mehr geht, das Motto aber lautet: 'Andi Babler kommt zu euch.'"

Weitere Pannen berichtet

Bablers Wohnmobil nimmt wohl sein Versprechen der 32 Stunden-Woche ernst und fährt daher am Freitag Mittag nicht mehr ???? #babler #spoe pic.twitter.com/SxnDAF1Zm0 — Sascha Flatz (@rechtsanwalts11) August 23, 2024

Der Anwalt Sascha Flatz berichtete bereits am 23. August über eine weitere Panne des Babler-Mobils. Auch er konnte sich einen ironischen Kommentar nicht verkneifen: "Bablers Wohnmobil nimmt wohl sein Versprechen der 32 Stunden-Woche ernst und fährt daher am Freitag Mittag nicht mehr."