Backstage: ÖVP & SPÖ bereits weitgehend einig

Ein Politik-Insider von oe24-Politik-Chefredakteuerin Isabelle Daniel.

Hürden. Zumindest die Spitzenvertreter von ÖVP und SPÖ dürften sich in den wichtigsten Themenbereichen einer künftigen Koalition - von Wirtschaft über Migration bis Gesundheit und leistbarem Leben -einig sein.

Hier könnten -so zumindest die Hoffnung von Strategen beider Parteien -erste "Leuchtturmprojekte" bereits vor der Steiermark-Wahl am 24. November präsentiert werden. In der Steiermark ist schließlich mit einem blauen Triumph zu rechnen, der auf eine de facto fertige Koalition treffen müsste.

Offen scheint -und hier kommen auch die Neos ins Spiel - wie eine mögliche ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung mit dem enormen Budgetdefizit umgehen werde. Sparpakete will bis auf die Neos keiner schnüren.