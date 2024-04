Biden, Nehammer & Co fordern Freilassung der Hamas-Geiseln

Was haben 18 Staats- und Regierungschefs aus den USA bis Argentinien, von Wien bis London gemeinsam? Sie "fordern die unverzügliche Freilassung aller Geiseln, die seit mehr als 200 Tagen von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Darunter sind auch unsere Staatsbürger".

Together with 17 other states we call for the immediate release of all hostages held by Hamas for over 200 days. They include our own citizens. The fate of the hostages and the civilian population in Gaza, who are protected under international law, is of international concern.