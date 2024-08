Bierpartei startet jetzt heißen Wahlkampf

Für die Bierpartei um Dominik Wlazny startet jetzt der ganz heiße Wahlkampf.

Am 29. September wird ein neuer Nationalrat gewählt. Für die Bierpartei beginnt jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs.

Große Tour beginnt

Spitzenkandidat Dominik Wlazny startet mit der Bierpartei seine große Österreich-Tour. Unterstützt wird er dabei von den Bierpartei-Kandidaten in den jeweiligen Bundesländer. Es wird Tour-Stopps in allen Bundesländern geben. Das sind die Termine in ganz Österreich:

29.08.2024, 17:00 Uhr: Wien, Stephansplatz

30.08.2024, 19:00 Uhr: Klagenfurt, Alter Platz

31.08.2024, 10:00 Uhr: Mürzzuschlag, Stadtplatz

31.08.2024, 14:00 Uhr: Bruck an der Mur, Koloman-Wallisch-Platz

01.09.2024, 13:00 Uhr: Neusiedl am See, Hauptplatz

05.09.2024, 16:00 Uhr: Fürstenfeld, Hauptplatz

05.09.2024, 19:00 Uhr: Graz, Hauptplatz

06.09.2024, 11:00 Uhr: Wolfsberg, Hoher Platz

06.09.2024, 19:00 Uhr: Salzburg, Platzl

07.09.2024, 19:00 Uhr: Linz, Hauptplatz

"Schäumen vor Mut"

Zu Ihrer Tour sagt die Bierpartei: "Wir freuen uns schon auf die vielen tollen Gespräche mit den Menschen vor Ort. Das motiviert uns, genau dafür mach ma das - wir schäumen vor Mut!”

Für die Bundesländer hat die Bierpartei spezielle Wahlplakate gemacht. Für jedes Bundesland ein eigenes.

Das ist z.B. das Tirol-Plakat.