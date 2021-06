Wie das Bildungsministerium mitteilte gibt es am Montag dem 28.Juni das erste österreichweite Schulschlusskonzert. Heimische Künstler im Mittelpunkt.

Das Schuljahr kostete vor allem Eltern, Schülern und Lehrern einiges an Nerven. Bildungsminister Als Dank für die Flexibilität und das Durchhaltevermögen zum ersten Schulschlusskonzert Österreichs. Heinz Faßmann lädt alle Schülerinnen und Schüler am 28. Juni ab 10:00 auf den Sportplatz des Gymnasiums Zehnergasse in Wiener Neustadt ein. Heimische Stars wie Pizzera & Jaus, DJ Ötzi, Alle Achtung und Tina Naderer werden ihre Hits den Schülerinnen und Schülern präsentieren.

„Es ist mein persönliches Anliegen, den Schülerinnen und Schülern, die in den letzten Monaten auf so vieles verzichten mussten, zum Abschluss dieses Schuljahres noch etwas Unbeschwertheit und Ausgelassenheit mitzugeben. Ein gemeinsames Konzert zum Schulschluss scheint in meinen Augen genau die richtige Möglichkeit“, so Bildungsminister Faßmann.

Auch via TV dabei

Auch im TV kann die Veranstaltung verfolgt werden, der ORF wird die Premiere live übertragen. Bildungsminister Heinz Faßmann bittet alle Schulleitungen, ihren Schülerinnen und Schülern nach Möglichkeit die Teilnahme via TV oder Stream in der TVthek zu erlauben.

Faßmann hofft, dass sein persönliches Anliegen ein Fixpunkt zum Schulabschluss wird. „Mein großer Dank gilt dem Bundesgymnasium Zehnergasse Wiener Neustadt als Ideengeber dieser großartigen Veranstaltung, den Künstlerinnen und Künstlern, die den Schülerinnen und Schülern zu Ehre pro bono auftreten und dem ORF für die Möglichkeit der Übertragung. Wer weiß, vielleicht setzen wir mit diesem Konzert den Startschuss zu einem jährlichen Fixpunkt im Schulkalender“, so Faßmann abschließend.