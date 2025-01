Blau-Schwarz vor Start – Kurz macht schon den "Abflug"

Kurz macht den Abflug! Während in Österreich Blau-Schwarz in die heiße Phase einbiegt, verabschiedet sich der Ex-Kanzler aus Österreich.

FPÖ-Chef Herbert Kickl lud die ÖVP zu Regierungsverhandlungen ein, Christian Stocker nahm an. "Zeitnah" soll es nun Gesprächen über eine Blau-Schwarze Koalition kommen.

Noch am Wochenende sah die politische Lage in Österreich ganz anders aus. Nach dem Aus der Ampel-Koalition wurden Gerüchte um ein Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz laut.

Doch der 38-Jährige lehnte ab, den Vizekanzler für Herbert Kickl zu machen - er wäre nur bei einem Neuwahl-Szenario offen für eine Politik-Rückkehr gewesen.

Kurz verabschiedet sich

Während in Österreich heiß am neuen Regierungsprogramm getüftelt wird, verabschiedet sich Kurz aus Österreich.

© Instagram

Auf Instagram verriet er sogar seine nächsten Reiseziele: Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi und Budapest.

"On the Road again", schreibt Kurz und spielt in seiner Story den gleichnamigen Song von Country-Legende Willie Nelson ab.