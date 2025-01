ÖVP nimmt FPÖ-Einladung zu Verhandlungen an

ÖVP-Chef Christian Stocker sagte am Nachmittag, "die Volkspartei nimmt die FPÖ-Einladung zu Verhandlungen an".

Am Mittwoch um 14 Uhr trat auch der neue ÖVP-Chef Christian Stocker vor die Medien und sagte: "Die Volkspartei nimmt die FPÖ-Einladung zu Verhandlungen an".

Stocker spricht von Verantwortung

"Nachdem ich vom Obmann der FPÖ zu einem Gespräch eingeladen wurde, werde ich dieses Gespräch führen", sagte Stocker zu Beginn. "Die Volkspartei hat in der Vergangenheit Verantwortung übernommen, tut das in der Gegenwart und wird auch in Zukunft Verantwortung übernehmen – es geht nicht um Personen, es geht um Österreich".

Schwarzer Frontmann: Pflöcke eingeschlagen

"Ich werde das Gespräch führen. Es braucht aber ehrliche Antworten", schlug Stocker gleichzeitig Pflöcke wie etwa

Medienfreiheit,

Unabhängigkeit von Russland und

die Zusammenarbeit in Europa ein.

Bereits unmittelbar nach seiner Designierung hatte Stocker erklärt, ein allfälliges Gesprächsangebot der Freiheitlichen annehmen zu wollen. Der ÖVP-Vorstand hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen. Stocker betonte, dass der Ausgang der Gespräche offen sei.

"Keine Drohung"

Kickl sagte am Dienstag der ÖVP, dass es Neuwahlen gebe, wenn die Verhandlungen nicht "ehrlich" seien. Da hielt sich Stocker kurz: "In einer Demokratie sind Wahlen niemals eine Drohung", betonte er. Zu den Regierungsverhandlungen hieß es, dass es nun ein vertrauliches Gespräch geben werde. Zuerst einmal nur eines, meinte Stocker, dann werde man weitersehen.

Keine Abschottung

"Österreich braucht Partnerschaft in Europa anstatt Abschottung", sagte Stocker weiter. Es sei wichtig, dass man Verbündete und Partner finde und sich nicht abschotte. "Das heißt: Es braucht eine starke, wenn auch bessere Europäische Union. Es geht darum, Zusammenhalt zu suchen, Interessen zu bündeln und Kooperationen zu finden."

FPÖ gab am Vortag den Weg frei

Dienstagabend hatte das Präsidium der FPÖ einstimmig grünes Licht für offizielle Verhandlungen mit der ÖVP gegeben. Direkt danach rief Kickl bereits Stocker an. Der FPÖ-Chef sprach außerdem davon, dass ein Treffen in kleinem Rahmen "zeitnah" erfolgen soll. Dieses könnte dem Vernehmen nach bereits am Mittwoch stattfinden.