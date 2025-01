Blau-Schwarz: Schon heute erstes Treffen

Die Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP nehmen an Fahrt auf.

Nachdem der Freiheitlichen-Obmann Herbert Kickl bereits nach dem blauen Präsidium tags zuvor eine Einladung an sein Gegenüber, Christian Stocker, ausgesprochen hat, könnten sich beide bereits am Mittwoch treffen, wie die APA aus Parteikreisen erfuhr. Inhaltliche Verhandlungen sind für Freitag anvisiert, wenn sich die Steuerungsgruppen beider Parteien treffen könnten.

Dienstagabend hatte das Präsidium der FPÖ einstimmig grünes Licht für offizielle Verhandlungen mit der ÖVP gegeben. Direkt danach rief Kickl bereits Stocker an. Der FPÖ-Chef sprach außerdem davon, dass ein Treffen in kleinem Rahmen "zeitnah" erfolgen soll. Dieses könnte dem Vernehmen nach bereits am Mittwoch stattfinden. Eine offizielle Bestätigung gegenüber der APA gab es aus beiden Parteien nicht. Mehr Informationen von ÖVP-Seite gibt es am frühen Mittwochnachmittag - Stocker lädt um 14 Uhr zu einem Pressestatement.