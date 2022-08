Blümel ist nach Zürich gezogen

Der ehemalige Finanzminister hat Österreich verlassen.

Nach seinem Abschied aus der Politik übernahm Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im März Führung der Superfund Group. Als Chief Executive Officer (CEO) der Superfund Gruppe solle er vor allem die internationale Expansion forcieren.

"In seiner künftigen Funktion wird Gernot Blümel zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln", heißt es Mitte Jänner in der Aussendung. Während Blümel zunächst noch in Wien beheimatet blieb, hat der ehemalige Politiker Österreich inzwischen verlassen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und den zwei gemeinsamen Kindern wohnt die Familie inzwischen in Zürich und genießt dort die Anonymität.