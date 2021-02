Blümel: So lief die Hausdurchsuchung

Finanzminister Blümel weist Vorwürfe zurück: „Keine Spenden der Novomatic angenommen.“

Wien. Paukenschlag in der österreichischen Innenpolitik: Am Donnerstag in der Früh fand eine Hausdurchsuchung bei ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel statt. Blümel hatte davor einen Termin im Büro der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bezüglich der Ermittlungen gegen ihn in der Casinos-Causa gehabt. „Dort wurde bestätigt, dass ich als Beschuldigter geführt werde“, so Blümel gegenüber ÖSTERREICH.