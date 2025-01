Bombendrohung gegen FPÖ-Zentrale bei Wahlzettel

Das Gebäude von sprengstoffkundigen Beamten durchsucht – es wurde nichts gefunden.

Kärnten. Beim Auszählen der Wahlzettel für die Volksbefragung zur Windkraft, flatterte in einem Wahllokal neben dem Stimmzettel ein Schreiben mit einer Bombendrohung aus einem Kuvert. Darin stand, dass am Montag in der FPÖ-Parteizentrale in der Franz-Palla-Gasse eine Bombe explodieren werde, sollte sich die Mehrheit bei der Volksbefragung ihr Kreuz bei "Ja" setzen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

Bislang ist unbekannt, wer die Bombendrohung verfasst hat. Sprengstoffkundiges Personal der Polizei durchsuchte das Gebäude, fand aber keinen verdächtigen Gegenstand. Das Haus war aber auch die ganze Zeit versperrt - niemand hatte Zutritt.

Ein Streifenwagen steht nun vor der Parteizentrale postiert.