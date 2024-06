Brutale Prognose von Ex-Kanzler: FPÖ hat schon gewonnen

Laut Christian Kern hat die FPÖ schon jetzt den Wahlsieg in der Tasche. An ein Babler-Wunder glaubt der ehemalige SPÖ-Chef und Kanzler nicht.

In drei Monaten wird gewählt - und in allen Umfragen führt die FPÖ. Dass sie den Sieg am 29. September bei der Nationalratswahl einfährt, davon ist Ex-Kanzler Christian Kern überzeugt. Er spricht von einem "Rausch des Populismus", einer "Brutalisierung der Kommunikation" und einem kommenden Kickl-Wahlsieg.

Nur noch wenige Wochen, um "Meinungsklima zu drehen"

Laut Ex-Kanzler Kern ist ein Wahlsieg von Babler oder Nehammer nur Wunschdenken.

"Jetzt kommt erst der Sommer, wo die Wähler nicht von Politik belästigt werden wollen. Bleiben also noch vier bis fünf Wochen, um das Meinungsklima zu drehen", sagte er bei einer Veranstaltung des Public Relations Verbandes Austria am Mittwoch, wie der "Kurier" berichtete.

FPÖ "entzieht sich dem inhaltlichen Diskurs"

Vor den Kommunikationsprofis sprach Kern von einer "Brutalisierung der politischen Kommunikation", die sich wegen vieler Krisen – Corona, Teuerung, Energiesorgen bis Ukraine-Krieg – stark verschärft hätten. Die FPÖ habe eigene Medienkanäle - auf Facebook, Youtube etc - aufgebaut, die von Zuspitzung leben und "sich dem inhaltlichen Diskurs entziehen" würden.

"Da wünsche ich viel Glück"

Kurz vor der Wahl könne man dieses Meinungsklima nicht ändern, auch wenn Babler oder Nehammer das glaubten: "Da wünsche ich viel Glück, wenn man glaubt, dass man die FPÖ noch vor er Wahl stellen kann", sagte Kern lakonisch - ähnlich wie der burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil nach dem 3. Platz für die SPÖ bei der EU-Wahl.