Kickl wird FPÖ-Liste in Niederösterreich bei NR-Wahl anführen

Am 29. September wird die nächste Nationalratswahl stattfinden. Fix ist jetzt: FPÖ-Chef Herbert Kickl wird die blaue Liste in Niederösterreich anführen.

Die FPÖ rüstet sich für die Nationalratswahl. Nach dem jüngsten Landespartei der niederösterreichischen Blauen steht jetzt auch fest: FPÖ-Chef wird seine Landespartei als Listenerster in die Nationalratswahl führen. Der gebürtige Kärntner wurde vom Landesparteivorstand einstimmig nominiert.

Will "Volkskanzler" werden

„Die Entscheidung ist klar. Herbert Kickl ist nicht nur die beste Wahl für Österreich, sondern ganz besonders auch für Niederösterreich. Er ist die rot-weiß-rote Speerspitze und wird Seite an Seite mit der Bevölkerung zum Befreiungsschlag ansetzen. Es braucht jetzt mehr denn je einen Volkskanzler Kickl, der den Mächtigen die Stirn bietet und den echten Willen und Mut hat, eine Politik sicherzustellen, die ausschließlich den Interessen Österreichs dient“ so Landeshauptmannstellvertreter Udo Landbauer nach der Sitzung in St. Pölten.

FPÖ will Platz 1

Kickl zeigte sich erfreut über das Vertrauen seines Landesverbandes: "In der Wahlbewegung werde ich ganz besonderes Augenmerk auf Niederösterreich setzen. Die Befreiungsbewegung, die Udo Landbauer mit seinem Team voriges Jahr bei der Landtagswahl eingeleitet hat und die bei der EU-Wahl fortgesetzt wurde, wird bei dieser Nationalratswahl nochmals kraftvoller mit dem klaren Ziel fortgeführt werden, auch in Niederösterreich stärkste politische Kraft zu werden", so Kickl. Hinter Kickl werden die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker hinter ihrem Bundesparteiobmann antreten.