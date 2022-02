Bürgermeister-Kandidat (96) bricht Quarantäne für TV-Auftritt

Um ein TV-Interview zu geben, war Walfried Reimeir Corona-positiv im Ort unterwegs.

Am 27. Februar werden in Tirol neue Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Unter den Kandidaten befindet sich auch der bereits 96-jährige Walfried Reimeir, der neuer Ortschef in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) werden will.

Das mediale Interesse für die ungewöhnliche Kandidatur ist groß – am Wochenende wurde der 96-Jährige sogar von einem TV-Team begleitet. Dafür brach Reimeir, der bereits von 1959 bis 1986 Bürgermeister von Steinach war, sogar die Quarantäne.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, wurde der Lokalpolitiker positiv au Corona berichtet und befand sich deshalb in Quarantäne. Der 96-Jährige wollte den TV-Auftritt aber nicht absagen und war im Ort unterwegs. Im Gespräch mit der TT sprach Reimeir von einem Missverständnis – er habe sich bereits freigetestet und seine Quarantäne sei deshalb bereits vorbei.

Blöd nur, dass der 96-Jährige noch immer positiv war und deshalb seine Quarantäne brach. Der TV-Auftritt könnte nun sogar ernste Konsequenzen mit sich führen. Reimeir wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.