Bundesheer vor Ankauf von "Hilfs-Abfangjägern"

Noch vor dem Sommer entscheidet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) über eine neue Jäger-Flotte.

Wien. Österreich dürfte neben den Eurofigh­tern weitere Kampfflugzeuge bekommen. Laut ÖSTERREICH-Infos wird Ministerin Klaudia Tanner vor dem Sommer eine Entscheidung fällen – dann startet ein mehrmonatiger Ankauf-Prozess.

Dass nach dem Aus der Saab 105 zusätzliche Jets nötig seien, steht außer Streit. Derzeit müssen Trainingszeiten teuer in Italien und Deutschland zugekauft werden.

Leonardo. Als Favorit gilt laut dem Luftfahrtexperten Georg Mader der Trainer Leonardo 346. Österreichische Piloten werden bereits darauf ausgebildet, zudem gibt es mit der 346-FA eine kampffähige Version. Tanner will zudem ein „Regierungsgeschäft“ abwickeln – und so wurden mit Italien bzw. Leonardo gerade Hubschrauber beschafft. Gebraucht werden rund 12 Jets – als Kosten rechnet Mader mit rund 500 Mio. Euro, die Jets sollen in Hörsching

(OÖ) stationiert werden.