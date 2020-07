Corona: Bayern wollen an Grenze am Walserberg testen

Corona-Teststationen für alle Einreisenden will jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU). Er drängt in Berlin auch auf eine gesetzliche Grundlage für Pflichttests bei der Einreise.

Auf der Autoabahn beim Grenzübergang Walserberg, aber auch für Zug- und Flug-Reisende sollen nun Teststationen aufgebaut werden - das Bundesland Bayern will so viele Tests wie möglich durchführen, erklärte Bayerns Ministerpräsident am Montag in München. Markus Söder (CDU) sagt auch offen, dass er für eine Pflichttestung aller Einreisenden sei, die gesetzliche Grundlage dafür müsse "unbedingt und so schnell wie möglich kommen". Der Ministerpräsident kritisierte auch "die Sorglosigkeit der Menschen im privaten Rahmen", etwa von den Rückkehrern aus den Ferien im Ausland.

Bayern werde jetzt jedenfalls alles dafür vorbereiten, damit die Pflichttestungen nach einer entsprechenden Regelung des Bundes sofort beginnen können.