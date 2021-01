Verstöße gegen die vorgegebenen Richtlinien sollen nun geahndet werden.

Wie in anderen Bundesländern gehen derzeit auch in Wien die Wogen wegen Corona-Impfungen hoch.Es traten gehäuft Fälle auf, in denen übrig gebliebene Dosen nicht – wie vorgesehen – an Heimbewohner, Gesundheitspersonal und über 80-Jährige verabreicht wurden – sondern an Politiker, Gemeindebedienstete oder Angehörige. Prüfungen laufen.Die Vorgabe an die Impfteams ist dabei unmissverständlich: Sollte der Impfstoff zeitlich verfallen, dann kann er an weitere priorisierte Zielgruppen (etwa Einsatzkräfte oder über 80-Jährige) verimpft werden.