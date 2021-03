Corona-Regeln verletzt: Polizei-Einsatz bei Klausur der Grünen

Weil man zu später Stunden noch gemütlich zusammensaß, schritt die Polizei ein.

Große Aufregung in Tirol. Der Grüne Landtagsklub kam zu einer Arbeitsklausur im Bildungshaus St.Michael am Brenner zusammen.



Nach dem letzten Tagesordnungspunkt saß man dann noch gemütlich an einem Tisch zusammen – ohne Masken und ohne Mindestabstand.



