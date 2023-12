Babler: "Fordere von Regierung Luftfilter in Schulen und Kindergärten"

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler kritisiert via oe24 die Regierung und fordert jetzt Maßnahmen gegen die Corona-Welle. Auch um "Milliarden an Kosten" zu sparen.

Experten haben es immer wieder gefordert. Jetzt schließt sich SPÖ-Chef Andreas Babler via ÖSTERREICH an: „Seit Jahren ist die Bundesregierung säumig, wenn es um Lufthygiene geht. Schlechte Luftqualität führt nachweislich zu schlechteren Leistungen in der Schule und zu einer höheren Ansteckungsgefahr mit vielen Infektionskrankheiten, die besonders in den Wintermonaten um sich greifen.“

Drei bis vier Milliarden Kosten durch Krankenstände

Tatsächlich habe Gesundheitsökonom Thomas Czypionka Freitag errechnet, dass die Infektionskrankheiten mit Krankenständen „Fehlzeitenkosten in Höhe von drei bis vier Milliarden Euro“ auslösen würden. Babler: „Ein Gutteil dieser Kosten wäre vermeidbar“.

Babler: "Politik muss Rahmenbedingungen für gesundes Leben schaffen"

Der SPÖ-Vorsitzende verweist darauf, dass er in Traiskirchen „nicht nur Raumluftsensoren in Schulen und Kindergärten einbauen“ ließ, sondern „auch Luftreinigungsgeräte“ installierte. Und, so Babler zu ÖSTERREICH: „Das fordere ich für ganz Österreich: den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern und Belüftungsanlagen in Schulen und Kindergärten. Die Politik muss die Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben schaffen. Auch Arbeitgeber rufe ich dazu auf, Lufthygiene ernst zu nehmen – nicht nur aus Fürsorgepflicht ihren Mitarbeiter:innen gegenüber, sondern auch, um ökonomische Folgekosten zu verringern“.