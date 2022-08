Corona-Chaos in den Schulklassen steht bevor

Am Montag will Bildungs­minister Polaschek endlich Schul-Regeln verkünden.

Österreich. Nicht nur die Teuerung bereitet vielen Eltern Sorgen – auch die fehlenden Corona-Regeln für die Schule führen vorab zur Verunsicherung. Am Montag will Polaschek sie nun verkünden – eine Woche vor Start. Keine lange Vorbereitungszeit – die soll es aber auch gar nicht brauchen.

Normalität. Denn wie ÖSTERREICH erfuhr, soll es ein Beginn nach dem Varianten-Plan werden – also ohne FFP2-Masken und PCR-Tests. Unklar bleibt, ob Polaschek an symptomlosen coronainfizierten Lehrern, die mit FFP2-Maske unterrichten dürfen, festhalten wird – an Pflichtschulen in Wien und im Burgenland nicht. Es droht ein Chaos – um die Regeln und Corona selbst.