Experte: "Noch viel mehr Corona-Krankenstände drohen"

Public Health-Experte Hans Peter Hutter warnt im oe24.TV-Interview vor Konsequenzen der enormen Corona-Welle

Im Abwassermonitoring detektiert man derzeit so viele Corona-Infektionen wie noch nie – Tendenz steigend. Public Health-Experte Hans Peter Hutter sagt oe24.TV allerdings, dass „wir noch lange nicht am Höhepunkt der Corona-Welle“ seien. Das werde davon abhängen „welche gesellschaftspolitischen Antworten man“ auf diesen starken Anstieg an Infektionen gebe.

Corona: Wir tappen im Dunkeln

In Wirklichkeit werde freilich nicht ausreichend getestet. Zumindest die Wiener Gemeindespitäler werden Patienten ja bei Symptomen wieder auf das Coronavirus testen. Das AKH in Wien hatte bereits vergangene Woche angekündigt Neuaufnahmen wieder zu testen. Hutter sagt, dass "wir in Wirklichkeit im Dunkeln tappen". Heißt: Wir wissen gar nicht wie hoch die Welle sei.

"Höhepunkt der Welle noch lange nicht erreicht"

Hutter warnt zudem, dass „noch viel mehr Krankenstände in sämtlichen Bereichen, nicht nur im Gesundheitssystem drohen“ werden. Bereits jetzt sind knapp 30.000 Menschen mit Corona krankgeschrieben. Je kälter es werde und Feste beginnen, desto mehr würden es werden.Der Höhepunkt der Welle sei, so Hutter, "noch lange nicht erreicht". Was er empfiehlt? "Bei Schnupfen, Husten Maske tragen oder zuhause bleiben. In Bereichen mit vielen Menschen Maske tragen. Und sich impfen lassen".