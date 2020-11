Coronavirus: So soll Österreich geimpft werden

Der Wirkstoff gegen Covid-19 kommt. Ab Jänner 2021 könnte bei uns geimpft werden.

Seit Montag stehen drei potenzielle Impfstoffkandidaten auf der Liste des EU-Arzneimittelausschusses (CHMP). Jetzt prüft und testet die EU-Gesundheitsagentur (EMA) in „Rolling Reviews" die Wirkstoffe der Konzerne PfizerBioNTech, AstraZeneca und Moderna: „Seit Oktober leiten die Firmen alle erforderlichen Daten an die EU-Agentur weiter", beschreibt Virologin Christian Nicolodi in ÖSTERREICH den Prozess, „es kann somit in Echtzeit begutachtet werden" .Erteilt die EU-Gesundheitsbehörde in den kommenden Tagen einen positiven Bescheid, kann die EU-Kommission die Auslieferung des Impfstoffes an die jeweiligen Mitgliedsstaaten anordnen. Bereits im Jänner können dann laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einige 100.000 Dosen Impfstoff in Österreich landen.