Pflegeheime: 119 Covid-Tote in 7 Tagen

Insgesamt gab es 17.731 Covid-Infektionen in Pflegeheimen. Am 2. Jänner waren es noch 15.604 positive Fälle.

Die Zahl der Corona-Toten in Pflegeheimen steigt leider weiter. In nur einer Woche sind 119 Pflegeheimbewohner an Covid-19 verstorben. Seit 2. Jänner – also in nur 20 Tagen – waren es 476 Covid-Tote. Besonders bitter: Dänemark hat etwa alle Pflegeheimbewohner, die es wollten, bereits durchgeimpft.In Österreich startete die Impfung zwar offiziell am 27. Dezember 2020, wirklich groß angelegt wird aber erst seit dem 7., eigentlich dem 12. Jänner geimpft.