Der geheime Notfallplan für den Herbst

Wegen Delta-Variante muss mehr geimpft und rascher gegengesteuert werden.

. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 25 steigen, müsste die FFP2-Maskenpflicht und die Abstandsregelung zurückkehren, steht in dem ­Bericht der Gesundheit Österreich und weiterer Experten an das Gesundheitsministerium.Das ist das, was Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auch umsetzen will, wie er im Interview auf oe24.TV bestätigte.