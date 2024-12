Der große Gehaltsreport: Wer in Österreich was verdient

Alle zwei Jahre veröffentlicht der Rechnungshof den Einkommensbericht für die Privatwirtschaft. Fazit: Es arbeiten bei uns viel mehr Menschen als 2014 - und die Einkommen sind auch gestiegen.

oe24 hat den brandaktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofes - hier die wichtigsten Ergebnisse:

Es gibt mehr Beschäftigte

Die Anzahl der unselbstständig Erwerbstätigen stieg in den letzten 10 Jahren um immerhin 13 %. Allerdings: Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg mit 24 % viel stärker als die der Vollzeit-Arbeitnehmerinnen und -nehmer (+10)

Das verdienen Sie

Die Einkommensschere zwischen Mann und Frau ist doch beträchtlich: So verdienen Arbeiter fast doppelt so viel wie Arbeiterinnen. Das Einkommen der Männer lag denn auch in allen Beschäftigungsgruppen über jenem der Frauen, bei den öffentlich Bediensteten war die Lohnschere am geringsten (Fraueneinkommen: 74 % des Männereinkommens). Betrachtet man nur die ganzjährig Vollzeitbeschäftigten verringerten sich die Einkommensunterschiede (Fraueneinkommen: 75 % bei Arbeiterinnen, 71 % bei Angestellten, 92 % bei öffentlich Bediensteten). Die Lohnschere hat also was mit vielen Teilzeit-Arbeiterinnen zu tun.

Das Problem Teilzeit

Das mittlere Bruttojahreseinkommen der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten lag 2023 bei 25.433 Euro und betrug damit die Hälfte des mittleren Einkommens der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten (51.500 Euro).

Wer verdient was - die Branchen

Die Top-Verdiener sind in den Branchen Energieversorgung und Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die mit Abstand niedrigsten Einkommen gab es in Beherbergung und Gastronomie.

Wo arbeiten die meisten Frauen?

Die Branche mit dem höchsten Frauenanteil war 2023 das Gesundheits- und Sozialwesen. Am geringsten war der Frauenanteil in den Branchen Bau, Energieversorgung und Herstellung von Waren. Auch hier gilt: Wo viele Frauen sind gibt es auch mehr Teilzeitbeschäftigte.

Einkommen nach Ländern: Burgenland top Wien flop

Das Einkommen der Männer lag in allen Bundesländern über jenem der Frauen, unselbstständig Erwerbstätige verdienen im Burgenland am meisten - am wenigsten in Wien.

Und das verdienen Pensionisten

Das mittlere Bruttojahreseinkommen der Pensionistinnen und Pensionisten mit Wohnsitz in Österreich betrug im Jahr 2023 25.820 Euro.Die Höhe der Pensionen von Frauen betrug im Schnitt 64 % der Pensionen von Männern.