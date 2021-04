Der Look von Dr. Cool

Der neue Gesundheitsminister zeigt sich 'cool'

Wolfang Mückstein ist der neue Gesundheitsminister Österreichs, doch während sein Vorgänger modisch eher der Kategorie „Volkschullehrer“ entsprach, setzt „Mücki“ seit Tag eins im Amt auf lockere Coolness.



So präsentierte sich der neue Minister bereits in den ersten 2 Tagen seiner Amtszeit mit drei unterschiedlichen Sneakers-Modellen.

Statt teurem Anzug und Luxus-Uhren gibt's Understatement

Und auch die weitere Garderobe ist betont jugendlich. Statt teuren Designer-Anzügen gibt es Levis Jeans im Used-Look, statt einer teuren Uhr Marke Rolex, Glashütte oder Breitling, trägt „Dr.Cool“ eine Apple Watch Series 5.

Erster Auftritt mit Öko-Sneaker

Apple Watch Series 5 mit zweifarbigem Sport-Loop-Band, Levis 501 Jeans und adidas Men's Crazychaos runnig shoes.

Auch bei seinem ersten Auftritt zeigte sich der stilbewusste Minister in Öko-Sneaker der Marke "Veja"

Die Sneaker der Angelobung

Veja V-10 Green

Für besonders viel Aufsehen sorgten die grauen New Balance Sneakers, die Mückstein zu seiner Angelobung trug. Die Frage, ob ein Minister bei so einem feierlichen Anlass so leger gekleidet sein soll, sorgte für reichlich Diskussionsstoff auf Social Media.

New Balance Sneaker low ML-373



Auch wenn Mückstein durch seinen legeren Look nicht nur Fans sondern auch viele Kritiker auf den Plan gerufen hat: Der Locker-Look ist vor allem eines – preisgünstig.