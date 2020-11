Der Plan für die Lockdown-Verlängerung

Immer noch zu hohe Auslastung in Spitälern wird nur eine geringe Öffnung zulassen.

„In einer Woche ist der Lockdown vorbei", erklärt Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntag. Um dann aber selbst festzustellen, dass die Neuinfektionen trotz sinkenden Trends „dramatisch hoch" seien.Tatsächlich dürfte sich die türkis-grüne Regierung – Kanzler Sebastian Kurz sagte bereits in ÖSTERREICH, dass man nur öffnen werde, „soweit es möglich" sei – einig sein, am 7. 12. nur leicht zu öffnen: Die Schulen sind dabei prioritär.