Der "Untertan" von Gerald Grosz wird zum Auflagen-Hit

Mit seinem Buch "Der perfekte Untertan" wird Polit-Blogger Gerald Grosz zum Verkaufsschlager. Bald kommt die dritte Auflage. Wann genau, sagte er oe24.

Der blaue und orange Ex-Politiker Gerald Grosz ist mittlerweile gefragter Polit-Blogger, -Kommentator und erfolgreicher Sachbuchautor.

Grosz und der Untertan

Sein neuestes Buch "Der perfekte Untertan" (erschienen am 6. Mai 2024) ist ein echter Verkaufsschlager. Weil der Andrang so groß ist, erscheint am Mittwoch, 10. Juli 2024, die zweite Auflage. Die Grosz-Fans wird es freuen.

Bestseller Nr. 1

Alleine durch Vorbestellungen ist die neue Auflage aber schon wieder vergriffen. Kein Wunder: Alleine Mitte Juni war das Grosz-Buch Amazon-Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Wirtschaft und Politik“. Den Autors freut's: "Ich bin überwältig. Seit vier Wochen ist das Interesse ungebrochen. Mit „Der perfekte Untertan“ habe ich nun nach „Freiheit ohne Wenn und Aber“ den zweiten Bestseller auf den Markt gebracht. Ich danke für das Interesse, die Loyalität und Freundschaft meiner Leser", gab Grosz in einer Aussendung bekannt.

Dritte Auflage kommt

Lange geduldigen müssen sich Anhänger des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten aber nicht. Schon die dritte Auflage ist in Arbeit und wird am 16. Juli 2024 erscheinen, wie Gerald Grosz oe24 sagte.

Über Schlafschafe

"Der perfekte Untertan" ist Grosz' drittes programmatisches Buch. Er warnt darin vor „einer qualifizierten Mehrheit an Schlafschafen und Mitläufern“ – den Trägern des Systems, wie Grosz meint. Schlafschafe und das System sind für den Polit-Blogger Verbündete: „Es ist in Wahrheit ein Geschäft: Gib mir die Bequemlichkeit eines gedanken- und risikolosen Lebens, einen bespaßten Alltag, und ich gebe dir dafür meine Freiheit,“ schreibt Grosz. Wer die Freiheit aufgibt, der ist in den Augen von Gerald Grosz „Der perfekte Untertan“.