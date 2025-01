"Knaller in Wien": Der Wahlkalender bis 2027

Nach geschlagener Burgenland-Wahl folgen im Frühjahr 2025 noch Gemeinderatswahlen in NÖ, Vorarlberg und der Steiermark sowie die Wiener Landtagswahl. Auch 2026 und 2027 warten Urnengänge.

Die burgenländische Landtagswahl ist seit gestern geschlagen. Die Wahlpause währt aber nur kurz, folgen doch am kommenden Sonntag bereits die niederösterreichische Gemeinderatswahl sowie die Bürgermeister-Stichwahl in Linz. Im ersten Drittel des Jahres gehen dann noch zunächst die Gemeinderatswahlen in der Steiermark und in Vorarlberg über die Bühne, ehe das zweite große Wahlhighlight in diesem Jahr folgt: die Wiener Landtagswahl.

"Knaller": Wien-Wahl am 27. April

Eigentlich hätte Wien planmäßig im Herbst gewählt. SPÖ und NEOS haben sich aber am vergangenen Freitag entschieden, den Urnengang auf den 27. April vorzuziehen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begründete das damit, dass die Zweite Republik vor einem Scheideweg stehe und man keinen "monatelangen Wahlkampf", sondern klare Verhältnisse noch vor dem Sommer wolle. Einen "Knaller" bei der Wahl erwarten viele Polit-Beobachter. Die ÖVP - 2020 noch stark in Wien - dürfte wie im Burgenland Schwierigkeiten haben.

Gemeinderatswahlen in Vorarlberg und der Steiermark

Zuvor schreiten aber am 26. Jänner noch die Niederösterreicher zu den Urnen, um ihre Gemeinderäte neu zu beschicken. Selbiges machen die Vorarlberger am 16. März. Dort stehen an diesem Tag die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am Programm. Am 23. März folgen die steirischen Gemeinderatswahlen (ohne Graz).

Gewählt wird darüber hinaus in diesem Jahr auch in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) - und zwar von 13. bis 15. Mai. Von 10. bis 13. März geht die Wirtschaftskammerwahl über die Bühne.

Das Wahljahr 2026 fällt etwas ruhiger aus

Ausgesprochen ruhig fällt dafür dann das Wahljahr 2026 aus. Neben der Wahl in St. Pölten wird planmäßig lediglich der Gemeinderat in Graz neu gewählt. Sonst findet sich einstweilen nichts im Wahlkalender.

2027 sind dann Landtagswahlen in Tirol und Oberösterreich geplant. Darüber hinaus stehen laut Plan Gemeinderatswahlen in Kärnten, Oberösterreich und im Burgenland am Programm.

Der Wahlkalender bis 2027: WAHL DATUM (bzw. ca.) Vorangegangener WAHLPERIODE Termin Landtagswahl 19.01.2025 26.01.2020 5 Jahre Burgenland Gemeinderatswahlen 26.01.2025 26.01.2020 5 Jahre NÖ (ohne St. Pölten) Gemeinderatswahlen 16.03.2025 13.09.2020 5 Jahre Vorarlberg Gemeinderatswahlen 23.03.2025 28.06.2020 5 Jahre Steiermark (ohne Graz) Landtags- und 27.04.2025 11.10.2020 5 Jahre Gemeinderatswahlen Wien Gemeinderatswahl 2026 24.01.2021 5 Jahre St. Pölten Gemeinderatswahl 2026 26.09.2021 5 Jahre Graz Gemeinderatswahlen 2027 28.02.2021 6 Jahre Kärnten Landtagswahl Tirol 2027 25.09.2022 5 Jahre Landtagswahl 2027 26.09.2021 6 Jahre Oberösterreich Gemeinderatswahlen 2027 26.09.2021 6 Jahre Oberösterreich Gemeinderatswahlen 2027 02.10.2022 5 Jahre Burgenland

Das ist der aktuelle Wahlkalender bis 2027.