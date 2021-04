Anschober dürfte bereits Ende letzter Woche über einen Rücktritt nachgedacht haben.

Seit mehr als einer Woche ist Rudi Anschober mittlerweile krank. Sogar seine engsten grünen Mitarbeiter hüllten sich in den letzten Tagen in Schweigen über seine Rückkehr.



Mittlerweile steht fest, warum: Anschober dürfte bereits Ende letzter Woche über einen Rücktritt nachgedacht haben. Am Wochenende soll dann die endgültige Entscheidung gefallen sein.



Den Hintergrund zu der Entscheidung, erfahren Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!