Die Flut und der Klimakommunismus

Land unter hieß es Anfang der Woche in Österreich. Verheerende Unwetter verwüsteten ganze Orte wie Hallein. Gott sei Dank kamen keine Menschen zu Schaden. Ganz anders ist hingegen die Lage bei unseren Nachbarn in Deutschland, die große Flut verwüstete ganze Landstriche, viele Opfer waren zu beklagen, einige werden noch vermisst und zehntausende Menschen wurden obdachlos. Grund genug für die Klimakommunisten, also die Sektenanhänger von Schwedengretl und deren politischen Arm, die GrünInnen, einmal mehr das Klimawandelmonster zu bemühen.



