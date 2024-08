Die oe24-Frage der Woche

Wir wollen deine Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Nachdem vergangene Woche die drei Taylor Swift Konzerte aufgrund von Terror-Plänen eines 19-jährigen, der nach ersten Erkenntnissen sich dem IS angeschlossen haben soll, abgesagt wurde, diskutiert das Land über die Sicherheitslage in Österreich. Grund dafür ist auch die Tatsache, dass die Informationen über das Attentat von einem ausländischen Geheimdienst stammen. Auch der Nationale Sicherheitsrat kam daraufhin am Dienstagabend zusammen.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Was kann man im Kampf gegen den Terror besser machen? Befürchten Sie eine neue Terror-Welle durch den IS?

