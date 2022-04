Diese 16 Fragen stellt die SPÖ Nehammer

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kontert Nehammer: "Sie haben rote Linie überschritten."

Der Autounfall von zwei alkoholisierten Bodyguards der Familie Nehammer am 13. März wird zur Staatsaffäre. In einem anonymen Schreiben erhebt ein "frustrierter Cobra-Beamter" schwere Vorwürfe gegen Kanzler Nehammer und seine Ehefrau Katharina.

Anfragen. Das rief SPÖ und FPÖ auf den Plan: In gleich vier parlamentarischen Anfragen an Innenminister und Kanzler orten sie viele offene Fragen zu der Causa und der Cobra-Überwachung der Familie Nehammer insgesamt.

Nehammer selbst sprach am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz von einer "roten Linie", die mit den parlamentarischen An überschritten wurde. Dienstag in der Früh konterte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: "Wir haben gestern einen völlig nervösen ÖVP-Kanzler Nehammer gesehen, der wild um sich geschlagen hat und der genau nichts zur Aufklärung beigetragen hat. Nehammer war nicht in der Lage, auch nur eine einzige der vielen offenen Fragen zu beantworten. Das kann so nicht weitergehen, das türkise Mauern muss ein Ende haben. Der ÖVP-Kanzler muss jetzt sofort für restlose Aufklärung sorgen, die auf dem Tisch liegenden Vorwürfe sind schwerwiegend." Und dann direkt in Richtung Nehammer: "Wenn eine staatliche Antiterror-Einheit für privates Kanzler-Service missbraucht wird, ist die rote Linie von Anstand und Moral weit überschritten, Herr Nehammer."

Kontakt. Hintergrund der parlamentarischen Anfragen ist, dass in dem anonymen Brief schwere Anschuldigungen erhoben werden. Von Vertuschung ist dort etwa die Rede. Die Parteien wollen wissen, ob es nach dem Vorfall eine Kontaktaufnahme oder sogar mögliche Intervention bei Cobra-Chef Bernhard Treibenreif gegeben hat, um den Unfall zu vertuschen.

Vorwürfe. In dem Brief wird auch der Umgang der Familie Nehammer mit ihren Personenschützern thematisiert: Die Bodyguards sollen nicht nur als Babysitter für die Kinder dienen, sondern auch für allerlei andere private Erledigungen herangezogen werden: Pakete bei der Post abholen, PCR-Tests abgeben oder Anzüge in die Reinigung bringen. Das gehört eigentlich nicht zur Berufsbeschreibung der topausgebildeten Sicherheitsmänner des Staates.

Diese 16 Fragen stellt die SPÖ an den Kanzler

Folgende 16 Fragen stellt die SPÖ nun in der parlamentarischen Anfrage an den Bundeskanzler: