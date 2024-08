Direktor: "Mädchen müssen in Schule aus Angst Kopftuch tragen"

Der Wiener Schuldirektor Christian Klar warnt auf oe24.TV vor Islamismus an Schulen. Jetzt erscheint sein Buch dazu, ein aufrüttelnder Schul-Report.

Es sind dramatische Zustände, die der Wiener Mittelschuldirektor Christian Klar beschreibt:

Burschen, die einen islamischen Gebetsraum an der Schule einfordern, aber überhaupt keine Toleranz für andere Religionen zeigen.

Fünf junge Mädchen, die nach einer massiven sexuellen Belästigung plötzlich verhüllt in die Schule kommen. "Zum Schutz", wie es heißt. Die Eltern haben dazu geraten.

Schüler wollte den Direktor abstechen

Im oe24.TV-Interview berichtet Direktor Klar, wie der Islam an Wiener Schulen allgegenwärtig ist. Manche Mädchen tragen das Kopftuch aus Angst. Andere kommen Ganzkörper-verschleiert, aus islamischer Überzeugung. Das verbietet Klar an seiner Schule und wünscht sich Unterstützung vom Ministerium.

"Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es zum Beispiel bei der Bekleidungsvorschrift eine ganz klare, strikte Weisung gibt, die auch durch die Medien geht. Damit für jeden in Österreich Lebenden klar ist, das wollen wir nicht", sagt Klar.

Wiener Mittelschul-Direktor Christian Klar: "Was ist los in unseren Schulen?" Sein Buch erscheint im Seifert Verlag © Seifert Verlag

Sein Buch "Was ist los in unseren Schulen" erscheint am Freitag im Seifert Verlag und enthält dramatische Berichte. Aleksandar drohte: „Ich stech den Direktor ab.“ Turpal ist straffällig – redet aber nur mit männlichen Polizisten.

Eine Warnung

Klar berichtet ruhig und sachlich, tritt aber für strenge Regeln ein: "Wollen wir unsere säkuläre Gesellschaft erhalten, müssen wir uns darum kümmern. Und der Intoleranz nicht mit Toleranz begegnen."