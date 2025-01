Donnerstagsdemos gegen Blau-Schwarz gehen weiter

Nach der Großdemonstration vergangene Woche gehen die Proteste gegen die geplante blau-schwarze Bundesregierung am heutigen Donnerstag in kleinerem Rahmen weiter.

Große Versammlungen sind laut Polizei keine angezeigt. Für den Abend ist eine Demonstration am Ballhausplatz mit rund 500 Personen angemeldet. Aufgerufen wird zur Fortsetzung der Donnerstagsdemo diesmal von der Initiative Do.3. Zuvor und parallel sind mehrere kleinere Protestveranstaltungen geplant, darunter eine Aktion der Studierenden der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz. Vergangenen Donnerstag hatten Zehntausende Menschen am Wiener Ballhausplatz gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ demonstriert.