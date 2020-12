Doskozil macht bei Corona-''Impf-Show'' nicht mit

Megakrach zwischen Regierung und dem burgenländischen Landeshauptmann.

Man kann Hans Peter Doskozil viel vorwerfen – dass er Konflikte scheut, definitiv nicht. Es gebe den Wunsch des Bundes, zwischen den Feiertagen die ersten Impfungen zu machen. Natürlich wolle man dies auch medial verkaufen: „Wir machen bei diesen Show-Impfungen nicht mit. Da geht es wieder nur um Präsentation, da geht es wieder nur um PR“, so Doskozil am Dienstag. Und stellt Fragen: „Welche Nebenwirkungen gibt es? Was bedeutet die Impfung für Allergiker? Diese Fragen bitte muss doch eine Bundesregierung beantworten, das ist sie uns schuldig.“

„Impfskeptiker“

Die ÖVP ist empört – sie stellt den SPÖ-Politiker in eine Reihe mit Impfskeptikern: „Mit seinen impfskeptischen Äußerungen stellt sich Doskozil auf eine Stufe mit den Corona-Verharmlosern der FPÖ“, so VP-Vize-Generalsekretärin Schwarz.