Edtstadler zu Gesprächen über Ukraine und Migration in Malta

Valletta/Kiew (Kyjiw)/Moskau. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) führt Montag in Malta Gespräche über den Ukraine-Krieg und über Migration. Vorgesehen sind in Valletta Treffen mit Europa- und Außenminister Ian Borg, Energieministerin Miriam Dalli und Innenminister Byron Camilleri. Im Vordergrund stehen die aktuelle Lage in der Ukraine, die Energieversorgung sowie Migration. Edtstadler will außerdem die EU-Asylagentur sowie das International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) besuchen.

Bereits am Sonntag traf die Europaministerin mit in Malta tätigen, österreichischen Unternehmern und Unternehmerinnen zu einem Austausch zusammen. Malta verfügt nach Angaben der Regierung in Valletta über keine Energieverträge mit Russland. Seinen Gasbedarf deckt es über Flüssigerdgas (LNG). Dazu hat das Land Lieferverträge mit Aserbaidschan abgeschlossen. In der Vergangenheit hat Malta Flüssiggas vor allem aus Trinidad und Tobago und den USA bezogen.

Malta gehört ebenso wie Österreich und Irland zu den neutralen Staaten in der EU. Die paktfreien EU-Länder Finnland und Schweden prüfen derzeit einen NATO-Beitritt.