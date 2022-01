Energie-Kosten-Bonus für alle kommt

Regierung berät heute, was gegen den massiven Preisschock getan werden kann.

Die Inflation ist auf ­einem Zehnjahreshoch, die Preise schießen in die Höhe: So wurde Strom um bis zu 12,4 Prozent teurer. Heute Vormittag soll beim Teuerungsgipfel im Bundeskanzleramt über die Energiepreise beraten werden, bzw. wie die Menschen entlastet werden können.



Am Tisch sind Bundeskanzler Karl Nehammer, Vize Werner Kogler, Energieministerin Leonore Gewessler, Finanzminister Magnus Brunner, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Sozialminister Wolfgang Mückstein. Als Vertreter der Bundesländer wird Landeshauptmann Markus Wallner per Video zugeschaltet.



