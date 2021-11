× Erster Blick in Straches Ibiza-Buch

Im November will Heinz-Christian Strache sein Buch zur Affäre veröffentlichen.

Wien. Nach der Fernsehserie von Sky zur Ibiza-Affäre bringt nun auch Ex-FPÖ-Chef HC Strache sein Buch zu dem Thema heraus. ÖSTERREICH konnte vorab schon in das erste Kapitel hineinlesen:

Urlaub. Dort steigt die Schlüsselfigur der Affäre als Ich-Erzähler direkt mit einer Erzählung über Urlaube auf der spanischen Insel ein. Der Ibiza-Urlaub hatte sich für Strache „schon seit Jahren zu einer Tradition entwickelt“.

Enthüllungen. Was Strache in seinem Buch alles enthüllen wird, ist vorab noch unklar. Laut eigenen Angaben soll „für Spannung gesorgt sein“. Auch der genaue Erscheinungstermin steht noch aus. Klar ist: Bis Ende November soll es so weit sein.

Versteigerung. Während die Einnahmen des Buches wohl an Strache gehen, wird ein anderes Relikt der Affäre an wohltätige Zwecke gehen: Das T-Shirt, das der Ex-Vizekanzler im Ibiza-Video trug, will Strache nach seiner Buchpräsentation versteigern.

Das bestätigte Strache gegenüber ÖSTERREICH. Die Summe soll dann an eine soziale Einrichtung gespendet werden.