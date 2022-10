Es bleibt dabei: Tote kriegen Klimabonus

Die Auszahlung des Klima­bonus ist für Klimaministerin Gewessler abgeschlossen.

Wien. Zuletzt waren noch 300.000 Gutscheinpakete unterwegs – doch das Ministerium erklärte am Mittwoch die Auszahlung des Klimabonus für beendet. In sieben Wochen wurden vier Milliarden Euro an 8,6 Millionen Menschen verteilt. 7,4 Millionen Mal wurden die 500 Euro für Erwachsene bzw. 250 Euro für Kinder per Überweisung und 1,2 Millionen Mal als Gutschein überreicht. Damit wurde erstmals in der Geschichte eine Transferleistung an alle Menschen in Österreich ausgezahlt.

Nachschlag. Am 1. Jänner 2023 wird noch ein Datenabgleich gemacht, um alle jene einzubeziehen, die die Voraussetzungen – sechs Monate Aufenthalt – erst später erfüllen. Dann startet die 2. Auszahlungswelle im Februar 2023 – hier ist der Bonus aber je nach Wohnsitz gestaffelt zwischen 100 und 200 Euro.

Skurril: Auch für Tote. Im Ministerium weist man den Vorwurf zurück, das es viele Pannen gegeben habe. Dass auch Verstorbene den Klimabonus bekommen haben, sei gesetzlich so vorgesehen, erklärte der Projektleiter im Klimaschutzministerium. Ähnlich wie bei der Pension erlischt der Anspruch erst mit der Erstellung der Todesurkunde und Löschung aus dem Melde­register – die Leistung geht dann in den Nachlass des Verstorbenen über …