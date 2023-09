Es ist ein Mädchen! Claudia Gamon ist Mutter geworden

Claudia Gamon, die Vorarlberger NeoS-Landessprecherin, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das sagte sie am Donnerstag auf Instagram und teilte ein süßes Babyfoto.

Die EU-Abgeordnete und Vorarlberger Neos-Landessprecherin Claudia Gamon hat schöne Nachrichten für ihre Follower auf Instagram: Sie ist jetzt Mama. IDie 34-Jährige schreibt: "Uns geht es gut und wir genießen die Zeit zu dritt."

Geboren wurde das Mädchen im Krankenhaus Dornbirn. Für das Team der Geburtenstation hat Gamon viel Lob: "Man hat ja davor schon ein wenig Bammel, wie das so ist. Jedoch haben es die unfassbar kompetenten, empathischen, geduldigen, starken Frauen, die ich dort erlebt habe, für mich zu einem durch und durch positiven Erlebnis gemacht", so die Politikerin in ihrem Beitrag.

Kurze Pause

Auf Insta kündigte Gamon auch an, sich für eine kurze Zeit aus der Politik zurückzuziehen, um die ersten Wochen mit ihrem Neugeborenen zu genießen. Gamon ist seit 2014 EU-Abgeordnete für die NEOS im europäischen Parlament. Im Februar 2023 wurde sie zur NEOS-Landessprecherin für Vorarlberg gewählt.

Privat ist Gamon seit 2022 mit dem Schwarzenberger Hotelier Peter Fetz verheiratet, sie haben heimlich geheiratet, berichtet vol.at. Jetzt genießt die Neos-Politikerin das Familienglück zu dritt.