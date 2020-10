EU-Gipfel: Kurz von Ratspräsident Michel empfangen

Bundeskanzler trifft auch noch Borrell und von der Leyen - Gipfel startet um 15.00 Uhr.

Brüssel. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstag vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel von Ratspräsident Charles Michel empfangen worden. "Wir haben die Themen des bevorstehenden Europäischen Rates, wie etwa unsere Beziehungen zur Türkei, wo alle Optionen auf dem Tisch bleiben, besprochen", teilte der Kanzler im Anschluss via Twitter mit. Im Anschluss trifft Kurz auch noch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der EU-Sondergipfel startet um 15.00 Uhr mit dem traditionellen Austausch der 27 Staats- und Regierungschefs mit dem Präsidenten des Europaparlaments, David Sassoli. Am Nachmittag stehen zunächst die Beziehungen zu China und die Stärkung des europäischen Binnenmarkts in der Coronakrise auf der Agenda. Danach besprechen die EU-Staats-und Regierungschefs aktuelle Krisen, wie die Situation in Weißrussland, die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny und den Konflikt in Berg-Karabach. Beim Abendessen werde man sich dann "voll und ganz" der Situation im östlichen Mittelmeer und den Beziehungen zur Türkei widmen, hieß es im Einladungsbrief von Michel.