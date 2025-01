Ex-Kanzler Nehammer meldet sich auf X

Nach seinem Rücktritt als Kanzler und ÖVP-Chef wurde es ruhig im Karl Nehammer. Nun hat sich der 52-Jährige erstmals wieder auf X (Twitter) zu einem politischem Thema zu Wort gemeldet.

Anlässlich des Geisel-Deals zwischen Israel und der Hamas schrieb Nehammer. „Ich begrüße die heutige Ankündigung eines Geiselaustauschs und einer Waffenruhe in Gaza sehr“, so der Ex-Kanzler. Dies gibt uns Hoffnung, dass auch der israelisch-österreichische Staatsbürger Tal Shoham, für dessen Freilassung ich seit Monaten kämpfe, freigelassen werden könnte.“

I very much welcome today's announcement of a hostage deal and a ceasefire in Gaza. This gives us hope that the Israeli-Austrian citizen Tal Shoham, for whose release I have been fighting for months, could also be released. I am deeply grateful to the mediators from the USA,…