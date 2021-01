Faßmann: Diese Schüler müssen FFP2-Masken tragen

Die Schüler kehren nach den Ferien in die Schulen zurück. Dann soll auch hier die FFP2-Maskenpflicht gelten.

Die Schulen werden statt am 25. Jänner erst nach den Semesterferien wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren - und zwar im Schichtbetrieb. In Wien und Niederösterreich ist das am 8. Februar, in den restlichen Ländern am 15. Februar. Die Steiermark und Oberösterreich verlegen dafür die Semesterferien um eine Woche vor.

Im ORF-Report am Dienstag erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann nun, welche Kinder in den Schulen eine FFP2-Maske tragen müssen. „Wir passen uns der Regelung im öffentlichen Personenverkehr an. Dort müssen alle über 14 Jahre FFP2-Masken tragen. So werden wir es in der Schule auch handhaben.“ Volksschüler und Kinder in der Mittelschule und Unterstufe müssen also keine FFP2-Masken tragen.

Kritik an Selbstest-Lieferungen