Finanzminister Brunner stellt höchstes Budget aller Zeiten vor

Mehr als 120 Milliarden Euro könnte Finanzminister Magnus Brunner 2024 verteilen.

Das Budget 2024 hat die höchste Summe aller Zeiten. Rund 123 Milliarden Euro könnte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch in seiner Budgetrede im Parlament besprechen. „Genaue Zahlen kommunizieren wir im Vorfeld nicht“, heißt es aus dem Finanzministerium. Zum Vergleich: Das Budget 2023 betrug 115 Milliarden Euro. oe24 zeigt, was jetzt schon in groben Zügen zum Budget 2024 bekannt ist:

60 Minuten wird die Rede Brunners dauern.

Sicherheit: In den nächsten vier Jahren gibt es 2 Milliarden Euro extra. 70% des zusätzlichen Geldes gehen an das Bundesheer.

Kinderbetreuung: Der Kanzler hatte 4,5 Mrd. Euro Investitionen bis 2030 angekündigt. Das erste Geld fließt schon im kommenden Jahr.

Ein Schwerpunkt ist die Konjunkturbelebung. Nachdem die Wirtschaft weltweit schwächelt, gibt es „Investitionsanreize, Steuersenkungen und Investitionen in die Energiewende in Österreich“, verspricht Brunner.

Uni-Budget: Erhöhung auf 16 Milliarden Euro bis ins Jahr 2026.

„Ein wichtiger Teil des Erfolgs ist eine funktionierende Forschungslandschaft“, sagt Brunner. „Österreich liegt bei der Forschungsquote schon jetzt unter den Top 3 der EU. Diese Position wollen wir ausbauen, denn Innovation entsteht aus Forschung. Und das wiederum führt zu Exzellenz und höherer Wirtschaftskraft."



Die Maastricht Kriterien sollen mit dem Budget des kommenden Jahres wieder eingehalten werden. „Die Stabilität des Staatshaushalts ist wichtig“, betont der Finanzminister. „Wir achten auf jeden Euro Steuergeld und schauen darauf, dass er sparsam eingesetzt wird."