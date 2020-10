First Dog zeigt die Hofburg aus ihrer Perspektive

Anlässlich des heutigen Tierschutztages postete Alexander Van der Bellen ein lustiges Video mit einer Hündin.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist bekanntlich ein Hundefreund. Hündin Juli weicht selten von seiner Seite und begleitete das Staatsoberhaupt auch bei einigen offiziellen Terminen. Anlässlich des heutigen Tierschutztages postete Van der Bellen nun ein witziges Video, dass die Hofburg nun aus der Sicht der Hündin zeigt.

„Tierschutz ist für mich eine Herzensangelegenheit. Sorgen wir gemeinsam für die artgerechte Haltung von Tieren in unseren Häusern, in Ställen und auf Weiden. In einer Welt ohne Tierschutz gäbe es sehr, sehr viele Verlierer - und nur wenige Gewinner. Deswegen: Danke an alle – die vielen Privatpersonen genauso wie Organisationen – für den unermüdlichen Einsatz zugunsten der Tiere. Deshalb ein paar

Impressionen der Hofburg aus Julis Perspektive“ schrieb der Bundespräsident dazu auf Facebook.

Das 37 Sekunden lange Video geht inzwischen bereits im Netz viral. Viele User likten den lustigen Clip und teilten ihn bereits.