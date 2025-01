Forscher erklärt: Kickl stammt nicht aus Österreich

"Kickl - aus gegebenen Anlass sehe ich mir heute mal diesen Namen an", beginnt Prof. em. Dr. Jürgen Udolph seine Ausführungen.

Der Name des FPÖ-Chefs kommt ursprünglich aus Slowenien – das will Namensforscher Prof. em. Dr. Jürgen Udolph vom Zentrum für Namenforschung in Leipzig herausgefunden haben. Er habe sich "aus gegebenen Anlass" sich "heute mal diesen Namen" angesehen, erklärt Udolph seine Beweggründe.

Eine Rolle spielt der Geburtsort Herbert Kickls – Villach (Kärnten), erklärt der Professor. Die Kartierung zeige, dass der Name vergleichsweise oft in Kärnten vorkomme. "In diesem österreichischen Bundesland gibt es einen nicht geringen Prozentsatz von slovenischen Namen. Gehört er dazu? Ja, zweifelsohne", ist sich der Forscher sicher.

Standardwerk für Namen: kikla bedeutet "Frauenrock"

"Im Standardwerk für diese Namen (A. Feinig, T. Feinig, Familiennamen in Kärnten und den benachbarten Regionen. Klagenfurt/Ljubljana/Wien 2005) steht kurz und knapp: Kikel, Kikelj, Kikl aus slovenisch kikel, kikla 'Frauenrock, Hemd'", erklärt der Professor.

Udolph wurde auch in einem etymologischen Wörterbuch der slovenischen Sprache fündig: Dort werde zu diesem Wort ausgeführt: kikla 'Frauenrock', im 18. Jahrhundert kikla, kikleza 'Weiberrock' (Pohlin), aber kíkel (m.), čikel (m.)."

Kickl: Ein slowenischer Name

Der Namenskundler kommt nach seinen Forschungen zu dem Schluss: "Demnach ist der erste Namensträger nach seiner Kleidung mit dem slovenischen Wort belegt worden." Udolph ist sich sicher: "Der Name ist zweifellos slowenischen Ursprungs."

Jürgen Udolph: Auto, Professor im Ruhestand

Jürgen Udolph (81) ist Inhaber und Gründer der Firma "Zentrum für Namensforschung" in Leipzig. Er studierte Slavistik und Finnougristik an der Universität Göttingen. Später war er Professor für Namenkunde an der Uni Leipzig. Mit 65 Jahren verabschiedete sich Professor Udolph von der Uni in den Ruhestand. 2007 verfasste er das "Buch der Namen – woher sie kommen – was sie bedeuten".