FPÖ-AfD-Skandal-PK: Kickl und Weidel wollen Verfassungsschutz stürzen

Bei ihrem Treffen in Wien sorgten die deutsche AfD-Chefin Alice Weidel und FPÖ-Chef Herbert Kickl für einen Eklat. "Gut möglich, dass der Verfassungsschutz zuhört", sagte Kickl. Um dann dessen Sturz in seiner jetzigen Form zu fordern.

Am Dienstag luden Kickl und Weidel die Medien in den ersten Bezirk in den Freiheitlichen Parlamentsklub. Was sie bei der Pressekonferenz mit dem Namen "Gemeinsamer Kampf für Freiheit, Heimat und Demokratie – Gegen die gesellschaftszersetzende Elitenpolitik" sagten, hatte es in sich.

Kickl schlägt gleiche Töne an wie vor der BVT-Razzia

Der Oberblaue Kickl sagte gleich zu Beginn: "Gut möglich, dass der Verfassungsschutz zuhört." Dann begann das Hauen auf die Verfassungsschützer, die "in Wahrheit die Parteien schützen, die einen tiefen Staat errichtet haben". Der Verfassungsschutz, so Kickl, würde in Wirklichkeit bestimmte Parteien in Österreich vor einer "demokratischen Machtverschiebung schützen". Besonders die FPÖ sei den Verfassungsschützern ein Dorn im Auge. "Die freiheitliche Partei, die Partei der Heimat und der Patrioten" würde von den Verfassungsschützern mit den Mitteln der "Diffamierung und der Kriminalisierung" unten gehalten.

Schon als Innenminister hatte Herbert Kickl die Razzia im BVT damit begründet, dass er den tiefen Staat und schwarze Netzwerke trockenlegen wolle. Auf Anordnung der WKStA wurde 2018 der Verfassungsschutz getürmt. Österreichs Geheimdienst musste damals neu aufgebaut werden, jetzt heißt der Verfassungsschutz DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst).

Weidel beklagt, dass AfD vom deutschen Verfassungsschutz ausspioniert wird

Alice Weidel steht der Alternative für Deutschland (AfD) vor. Laut deutschem Verfassungsschutz ist diese Partei ein "rechtsextremistischer Verdachtsfall". Seit wenigen Tagen darf der Verfassungsschutz in Bayern jetzt auch die AfD im Freistaat als gesamte Partei beobachten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gab der Behörde recht, dass Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD bestehen.



Weidel prangerte "Machtmissbrauch" durch das Innenministerium im Verfassungsschutz an. Die Regierung wolle durch "Ausspitzelung und Spionage" von ungeliebten Personen an der Macht bleiben. So sei es möglich, dass "Politik gegen das eigene Volk gemacht" werde, so Weidel.

Kickl zählt die "sogenannten Eliten" auf

Auch Kickl wetterte gegen die "unbeliebteste und unfähigste Regierung". Sie fände Unterstützung "von den Sozialisten". Die SPÖ müsste den Misstrauensantrag am Mittwoch im Parlament auch gegen sich selber richten, meinte der Oberblaue, der von einer "Einheitspartei" sprach. Diese zöge eine Spur der Verwüstung mit den "sogenannten Eliten in Brüssel, bei EU, Nato, bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem World Economic Forum (WEF) in Davos und der Agenda 2030."

Bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz ließen Kickl und Weidel wenig Zweifel daran, dass der Verfassungsschutz "die sogenannten Eliten" unterstütze, die FPÖ und AfD "kriminalisiere" und das wichtige Reformen bei der Behörde kommen müssten. Der Tenor ihrer Reden: In der aktuellen Form gehöre der Verfassungsschutz gestürzt.