FPÖ beginnt schon mit Neubesetzung des ORF-Stiftungsrates

Das Bundesland Steiermark entsendet künftig den früheren ORF-Online-Direktor Thomas Prantner in das oberste ORF-Gremium.

Die Umfärbung des ORF-Stiftungsrates beginnt ausgehend von der Steiermark: Das nunmehr FPÖ-geführte Land schickt einen altbekannten wie informierten Vertrauten in das höchste ORF-Gremium, nämlich Thomas Prantner. Der ist selbstständiger Unternehmensberater, war zuvor aber unter anderem Online-Direktor, 2021 hatte sich Prantner für den ORF-Generaldirektor beworben.

Im ORF-Stiftungsrat hatte der ÖVP-Freundeskreis mit 16 von 35 Mitgliedern plus einigen Unabhängigen de facto eine absolute Mehrheit. Mit der neuen FPÖ-geführten Koalition wird sich das wohl ändern, entsendet doch die Bundesregierung gleich 9 Stiftungsräte. Von ihnen stellen die Schwarzen 5, die Grünen zwei, zwei weitere sind unabhängig. Politik-Insider rechnen damit, dass sich die FPÖ da in den Koalitionsverhandlungen mehrere Sitze sichern wird. Das wird wohl Gegenstand der Medien-Koalitionsverhandlungen, die am Donnerstag gestartet sind.